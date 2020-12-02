2 декабря. Mossovetinfo.ru – МВД предлагает допускать россиян к сдаче экзаменов на водительские права с 16 лет, соответствующее положение содержится в проекте административного регламента по проведению экзамена, опубликованного на портале проектов нормативных актов.



В настоящее время сдать экзамен на права можно с 17 лет, а управлять автомобилем - с 18 лет. Согласно проекту, теперь сдавать экзамен можно будет с 16 лет, однако, кандидату в возрасте от 16 до 18 лет для сдачи экзамена необходимо будет предоставить письменное согласие на это одного из своих представителей.



Ранее сообщалось, что МВД планирует изменить регламент сдачи экзамена на водительские права, в частности, сократив перечень «грубых» ошибок, совершение любой из которых прекращает экзамен.