16 мая. Mossovetinfo.ru – Гражданам, которые уклоняются от тестирования при подозрении на заражение коронавирусом, могут быть оштрафованы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.



Также могут быть оштрафованы граждане, которые не сообщили о своем возвращении из-за границы и фактическом месте своего пребывания.



Указанные нарушения попадают под действие статьи 6.3, части 2 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия». Штраф за эти нарушения составляет от 15 до 40 тысяч рублей.



В Москве за данные нарушения установлена своя система штрафов.