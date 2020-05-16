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В России     16.05.2020 13:57

В МВД заявили, что за отказ от тестирования при подозрении на коронавирус грозит штраф

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Теги:  МВД РФ  коронавирус  нарушения  штрафы 

16 мая. Mossovetinfo.ru – Гражданам, которые уклоняются от тестирования при подозрении на заражение коронавирусом, могут быть оштрафованы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

Также могут быть оштрафованы граждане, которые не сообщили о своем возвращении из-за границы и фактическом месте своего пребывания.

Указанные нарушения попадают под действие статьи 6.3, части 2 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия». Штраф за эти нарушения составляет от 15 до 40 тысяч рублей.

В Москве за данные нарушения установлена своя система штрафов.


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Теги: 
МВД РФ  коронавирус  нарушения  штрафы 

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