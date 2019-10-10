10 октября. Mossovetinfo.ru – Комиссия Минздрава выявила серьезные нарушения в ходе проверки НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина, сообщила на пресс-конференции председатель комиссии, директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарин.
По словам Байбарин, комиссия тщательно исследовала ситуацию в клинике, провела обходы и изучила истории болезни пациентов, причем как тех, которые лежали в больнице до прихода нового директора, так и тех, кто поступил после его прихода.
Комиссия выявила «очень серьезные нарушения» заявила Байбарин, эти нарушения требуют скорейшего искоренения.
Ранее группа врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина обратилась с письмом к руководству страны, в котором заявили, что новый директор клиники Светлана Варфоломеева намерена нарушить сложившуюся лечебную практику высокого уровня. Около 10 врачей подали заявления об увольнении. В связи с этим была назначена комиссия Минздрава, которая должна была прояснить ситуацию, сложившуюся в клинике. В комиссию вошли 23 человека из Минздрава и онкологических клиник различных городов России.
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