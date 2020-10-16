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В России
19.10.2020, 11:53
Рособрнадзор не планирует проводить сдачу ЕГЭ в 2021 году в дистанционном формате
19 октября. Mossovetinfo.ru – Сдачу Единого государственного экзамена в 2021 году не планируют организовывать в дистанционном формате из-за ситуации с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой главу ...
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В России
19.10.2020, 11:17
В обновленной редакции КоАП пропишут санкции за нарушение тишины
19 октября. Mossovetinfo.ru – Санкции за нарушение тишины в ночное время будут прописаны в обновленной редакци Кодекса об административных правонарушениях, сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампр...
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В России
16.10.2020, 10:15
Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества с банковскими счетами
16 октября. Mossovetinfo.ru – Сбербанк предупредил о появлении новой схемы мошенничества со средствами граждан, сообщает РИА Новости. Теперь мошенники звонят гражданам от имени представителе...