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В России     19.10.2020 11:17

В обновленной редакции КоАП пропишут санкции за нарушение тишины

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Теги:  КоАП  законы  нарушение тишины  штраф  СФ 

19 октября. Mossovetinfo.ru – Санкции за нарушение тишины в ночное время будут прописаны в обновленной редакци Кодекса об административных правонарушениях, сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирину Рукавишникову.

Согласно новой редакции КоАП, нарушение тишины или покоя граждан, в том числе с жилых помещениях, в период с 23:00 до 07:00, будет наказываться предупреждением или штрафом от 1 до 2 тысяч рублей.

Данный состав не будет распространяться на действия, связанные с предотвращением правонарушений, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан, ликвидации стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также с оправлением религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий.

Кроме того, состав нарушения не будет распространяться на мероприятия, проведение которых разрешено федеральными или местными властями.


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Теги: 
КоАП  законы  нарушение тишины  штраф  СФ 

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