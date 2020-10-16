19 октября. Mossovetinfo.ru – Санкции за нарушение тишины в ночное время будут прописаны в обновленной редакци Кодекса об административных правонарушениях, сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирину Рукавишникову.



Согласно новой редакции КоАП, нарушение тишины или покоя граждан, в том числе с жилых помещениях, в период с 23:00 до 07:00, будет наказываться предупреждением или штрафом от 1 до 2 тысяч рублей.



Данный состав не будет распространяться на действия, связанные с предотвращением правонарушений, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан, ликвидации стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также с оправлением религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий.



Кроме того, состав нарушения не будет распространяться на мероприятия, проведение которых разрешено федеральными или местными властями.