14 июля, Mossovetinfo.ru - В Общественной палате РФ (ОП РФ) появится группа, которая будет следить за ликвидацией ЧП в Норильске и обеспечивать публичность данного процесса. Об этом сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ по итогам расширенного круглого стола по теме: «Авария в Норильске: экологический ущерб и программы по восстановлению», организованном Комиссией по экологии и охране окружающей среды ОПРФ. Модератором круглого стола выступила председатель комиссии Елена Шаройкина.
По мнению Е.Шаройкиной, поддержанному участниками, экспертами круглого стола, Россия должна не просто ликвидировать последствия разлива топлива в Норильске, но и публично рассказать всему миру, как это будет происходить.
«Принципиально важно не только ликвидировать последствия и сохранить уникальную экосистему региона, но также публично рассказать всему миру как это происходит и будет происходить», — сказала Шаройкина.
После того, как 29 мая произошел разлив около 21 тысячи тонн дизельного топлива из резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске произошел и около 15 тысяч тонн нефтепродуктов оказалось в реках Далдыкан и Амбарной, по предложению главы МЧС Евгения Зиничев Президент России Владимир Путин объявил режим ЧС
федерального характера.
По оценкам ГМК «Норникель» ликвидация последствий аварии на ТЭЦ в Норильске в будет стоить 10 миллиардов рублей. В презентации компании утверждается, что из них на начало июля потрачено уже 6 миллиардов. Программа полной очистки и рекультивации земель после аварии займет более трех лет.
Директор ФГБУ «ВНИИ Экология» Иван Стариков предложил создать Центр открытой экологической информации при Общественной палате (ОП) РФ.
«Я считаю необходимым создать центр открытой экологической информации при Общественной палате», — сказал Стариков на круглом столе.
Стариков также высказал мнение о необходимости подготовки федерального закона о чрезвычайной экологической ситуации. «Нам необходимо иметь карту действий для того, чтобы не метаться из стороны в сторону и демонстрировать бурную деятельность», — пояснил Стариков, добавив, что в настоящее время экологическая экспертиза, как правило, проводится в длительные сроки.
«Для экологов и общества в целом важна не сумма штрафа с виновника аварии, а конечный результат – это должна быть полная реабилитация экосистемы Таймыра», — заявил на круглом столе «Авария в Норильске: экологический ущерб и программы по восстановлению» зампред Общественного совета при Минприроды РФ, лидер экологического движения "Альянс Зеленых" Александр Закондырин.
Также было отмечено, что за деятельностью по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 города Норильска должен быть установлен полноценный общественный контроль. В соответствии с законодательством, Общественная палата РФ и Общественные совета при федеральных органах госвласти наделены соответствующими полномочиями. Есть три формы работы: общественный мониторинг, общественная проверка и общественная экспертиза.
«С моей точки зрения, после окончания аварийно-спасательных работ, сбора и утилизации дизельного топлива, власти региона должны разработать программу долгосрочного экологического развития полуострова «Зеленый Таймыр» и вынести ее на широкое общественное обсуждение. Со своей стороны представители федерального центра и ведущие эксперты должны оказать максимальное содействие и помощь в организации этой деятельности»,— отметил Закондырин.
На круглом столе также сообщалось, что вопрос стоимости компенсационных работ и штрафных санкций Росприроднадзор оценивает в 148 миллиардов рублей или около 7 миллиардов долларов. Однако ГМК «Норильский Никель» не согласен с такой оценкой, это предмет работы профильных надзорных чиновников и менеджеров компании. В случае отсутствия взаимопонимания между ними, это будет предмет судебного разбирательства. Для экологов и общества в целом важна не сумма, а конечный результат – это должна быть полная реабилитация экосистемы Таймыра. Должна быть проведена системная оценка всего накопленного экологического ущерба и выработан системный план по исправлению ситуации.