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В России     28.02.2019 09:20

В палатках и ларьках не разрешат торговать сигаретами и алкоголем

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Теги:  Минпромторг  торговля  палатки  ларьки 

28 февраля. Mossovetinfo.ru – В палатках и ларьках, которые могут вернуться на улицы больших городов, не разрешат торговать сигаретами и алкоголем, сообщил в интервью RT заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

По словам Евтухова, продажа алкоголя и табачных изделий в нестационарных торговых объектах запрещена законом.

При этом Евтухов отметил, что в законопроекте о торговле в нестационарных объектах нет конкретного перечня товаров, которыми можно торговать в палатках и ларьках, у каждого объекта будет своя специализация, определять которую будет хозяин торговой точки.

Палатки и ларьки могут стать каналами сбыта продукции местных производителей, при этом они обеспечат возможность граждан покупать широкий ассортимент товаров в шаговой доступности от места жительства по приемлемым ценам.

Законопроект о регулировании нестационарной и развозной торговли был разработан Минпромторгом и внесен правительством на рассмотрение Госдумы в конце 2018 года. Законопроект был разработан в рамках национальной программы «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».


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Теги: 
Минпромторг  торговля  палатки  ларьки 

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