7 октября. Mossovetinfo.ru – В правилах дорожного движение появится новый термин: «средства индивидуальной мобильности», под которым будут понимать электросамокаты, моноколеса и гироскутеры, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Минтранса.
Также новый термин будет обозначать скейты, роликовые коньки, сигвеи, и традиционные самокаты. Пользователей всех этих средств передвижения обяжут передвигаться только по велосипедным дорожкам. В случае отсутствия велодорожек они смогут ездить по тротуарам, но на скорости не выше 20 километров в час. Если же на дороге нет ни велодорожек ни тротуаров, они смогут ездить в крайнем правом ряду. Какое наказание предусмотрено за нарушение не сообщается.
Поправки в ПДД были разработаны совместно Минтрансом и ГИБДД. В настоящее время документ находится в ГИБДД России на согласование. В дальнейшем планируется вынести проект на публичные слушания.
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