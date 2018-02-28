В Петербурге организуют специальные службы для уборки тротуаров в центре города

28 февраля /Mossovetinfo.ru/ - В Петербурге создают специальную службу для уборки тротуаров и пешеходных зон в центральных районах города. Предполагается, что в службу привлекут около 400 человек. Это, выступая 28 февраля перед депутатами Законодательного собрания, сообщил вице-губернатор Николай Бондаренко.



Также Бондаренко предложил перенять шведский опыт повышения эффективности уборки снега, организовав парковку таким образом, чтобы в течение недели в зимнее время, одна из сторон улиц была свободна, а затем, для уборки улиц, освобождали другую сторону, а машины парковались бы на уже убранной территории.