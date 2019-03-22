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В России     22.03.2019 09:50

В ПФР объяснили кто имеет право на получение двух пенсий одновременно

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Теги:  ПФР  пенсии  социальная защита 

22 марта. Mossovetinfo.ru – В Пенсионном фонде России разъяснили, какие категории граждан имеют право получать две пенсии одновременно, сообщает «Российская газета».

Право на двойную пенсию имеют ветераны Великой Отечественной войны и блокадники. Также право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, те, кто получил облучение. Все эти категории граждан имеют право получать страховую пенсию по старости и пенсию по инвалидности.

Родители и вдовы (не вступившие в новый брак) военных, погибших на военной службе также имеют право получать две пенсии: страховую пенсию по старости и пенсию по потере кормильца.

Помимо этого, право на две пенсии имеют федеральные госслужащие, космонавты и летчики испытатели. Эти три категории имеют право получать страховую пенсию по старости и государственную пенсию за выслугу лет.

В настоящее время в Госдуму внесен законопроект, который предлагает дать право на получение второй пенсии нетрудоспособным членам семей ликвидаторов и всех тех, кто подвергся воздействию радиации в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и из-за сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.



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Теги: 
ПФР  пенсии  социальная защита 

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