22 марта. Mossovetinfo.ru – В Пенсионном фонде России разъяснили, какие категории граждан имеют право получать две пенсии одновременно, сообщает «Российская газета».



Право на двойную пенсию имеют ветераны Великой Отечественной войны и блокадники. Также право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, те, кто получил облучение. Все эти категории граждан имеют право получать страховую пенсию по старости и пенсию по инвалидности.



Родители и вдовы (не вступившие в новый брак) военных, погибших на военной службе также имеют право получать две пенсии: страховую пенсию по старости и пенсию по потере кормильца.



Помимо этого, право на две пенсии имеют федеральные госслужащие, космонавты и летчики испытатели. Эти три категории имеют право получать страховую пенсию по старости и государственную пенсию за выслугу лет.



В настоящее время в Госдуму внесен законопроект, который предлагает дать право на получение второй пенсии нетрудоспособным членам семей ликвидаторов и всех тех, кто подвергся воздействию радиации в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и из-за сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.