Другие материалы
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В России
06.06.2020, 13:41
В ПФР предупредили о новой схеме мошенничества с «перерасчетом» пенсий
6 июня. Mossovetinfo.ru – Пенсионный фонд России рассказал о резком росте количества жалоб на навязанный «перерасчет пенсий», сообщается на сайте Главного управления региональной безопасности Моско...
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В России
06.06.2020, 10:39
В России зафиксировано наибольшее число смертей от COVID-19 за сутки
6 июня. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 8855 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Всего по стране за все время выявлено 458 689 случаев во всех...
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В России
05.06.2020, 16:18
Потанин пообещал Путину устранить последствия ЧП в Норильске за счет «Норникеля»
5 июня. Mossovetinfo.ru – Последствия аварии с разливом дизельного топлива в Норильске будут ликвидированы за счет компании «Норникель», пообещал на совещании с президентом России Владимиром Путины...