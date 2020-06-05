6 июня. Mossovetinfo.ru – Пенсионный фонд России рассказал о резком росте количества жалоб на навязанный «перерасчет пенсий», сообщается на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.



Недобросовестные компании предлагают пенсионерам подать заявление на выплату и подготовить документы для ее получения и взимают за это плату в размере от 20 тысяч до 900 тысяч рублей. При этом сам размер выплаты составляет 50 рублей.



Мошенники, которые часто представляются сотрудниками ПФР, звонят пожилым людям и сообщают им о полагающейся выплате, и для ее получения просят указать данные банковской карты. Также мошенники производят рассылку СМС с сообщением о выплате с сайта, который маскируется под портал Госуслуг, и предлагают пенсионерам перевести деньги на сторонний счет, якобы для уплаты госпошлины за будущую выплату.



В связи с этим гражданам напоминают, что сотрудники государственных ведомств никогда не запрашивают персональные данные по телефону. Также напоминается, что ни в коем случае нельзя вводить на неизвестных сайтах данные банковских карт и пароли из смс. Если вас просят это сделать, нужно немедленно обращаться в полицию.