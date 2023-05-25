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В России     28.05.2023 08:40

В приграничных районах Белгородской области досрочно завершен учебный год - губернатор

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Теги:  Белгородская область  граница  приграничные районы  безопасность  дети  школы  учебный год  отдых  власти  решение  губернатор 

28 мая — Mossovetinfo.ru — Для обеспечения безопасности детей во всех приграничных муниципалитетах Белгородской области властями принято решение с понедельника завершить учебный год, — сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Принято дополнительное решение, что во всех приграничных муниципальных образованиях, у нас их 7, плюс Белгород, плюс Яковлевский, плюс Новооскольский городские округа, завершим учебный год. Кроме, понятно, экзаменов", — написал Гладков.

Все необходимые команды даны по этому вопросу даны и доводятся непосредственно до учителей, родителей и детей, отметил губернатор.

Также в администрациях Грайворонского и Шебекинского округов через школы с понедельника начнется дополнительный сбор заявок на детский оздоровительный отдых за пределами региона, сообщил губернатор.

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Теги: 
Белгородская область  граница  приграничные районы  безопасность  дети  школы  учебный год  отдых  власти  решение  губернатор 

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