В приграничных районах Белгородской области досрочно завершен учебный год - губернатор

28 мая — Mossovetinfo.ru — Для обеспечения безопасности детей во всех приграничных муниципалитетах Белгородской области властями принято решение с понедельника завершить учебный год, — сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков.



"Принято дополнительное решение, что во всех приграничных муниципальных образованиях, у нас их 7, плюс Белгород, плюс Яковлевский, плюс Новооскольский городские округа, завершим учебный год. Кроме, понятно, экзаменов", — написал Гладков.



Все необходимые команды даны по этому вопросу даны и доводятся непосредственно до учителей, родителей и детей, отметил губернатор.



Также в администрациях Грайворонского и Шебекинского округов через школы с понедельника начнется дополнительный сбор заявок на детский оздоровительный отдых за пределами региона, сообщил губернатор.