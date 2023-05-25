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В России
28.05.2023, 08:40
В приграничных районах Белгородской области досрочно завершен учебный год - губернатор
28 мая — Mossovetinfo.ru — Для обеспечения безопасности детей во всех приграничных муниципалитетах Белгородской об...
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В России
27.05.2023, 08:11
Ипотека с 1 июня 2023 года станет менее доступной из-за повышения минимального первоначального взноса
27 мая — Mossovetinfo.ru — 1 июня 2023 года вступают в силу новый порядок применения надбавок к коэффициентам риска и...
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В России
25.05.2023, 16:10
Госдума приняла в I чтении проект об администраторах собраний жильцов домов
25 мая — Mossovetinfo.ru — Госдума приняла в I чтении проект об администраторах собраний жильцов домов согласно кото...