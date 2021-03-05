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В России     05.03.2021 10:43

В РФПИ рассказали, сколько россиян сделает прививку от коронавируса к лету

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Теги:  COVID-19  коронавирус  вакцинация  Спутник V  РФПИ 

5 марта. Mossovetinfo.ru – К июню текущего года от коронавируса может быть вакцинировано препаратом «Спутник V» около 40 миллионов россиян, сообщил в интервью телеканала CNN глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

При этом, Дмитриев подчеркнул, что вакцинация проводится только для желающих, добровольно, а также отметил, что побочных реакций после прививки «Спутником V» не наблюдается.

В четверг, 4 марта, президент России Владимир Путин рассказал, что на настоящий момент в России более 2 миллионов человек уже получили оба компонента вакцины, еще примерно столько же сделали первый укол.

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Теги: 
COVID-19  коронавирус  вакцинация  Спутник V  РФПИ 

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