24 августа. Mossovetinfo.ru – Россияне стали в два раза чаще жаловаться на содержимое интернет-страниц, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
Россияне жалуются на сайты с рекламой азартных игр, сайты, через которые распространяют наркотики, а также на страницы, пропагандирующие суицид и насилие. Также поступают жалобы на сайты, которые занимаются онлайн-торговлей алкоголем. С начала года в Роскомнадзор поступило более 237 тысяч обращений на подобные сайты с противоправной информацией. За аналогичный период прошлого года подобных сообщений поступило 119 тысяч.
Рост числа обращений с жалобами на противоправную информацию в интернете в Роскомнадзоре связывают с повышением правовой активности россиян, а также с ростом активности различных общественных движений.
10:22 Город (Москва и область) В школах Подмосковья установили около 400 контейнеров для сбора батареек
09:42 Город (Москва и область) В Москве цветники украсили 2,3 млн растений «колеус Блюме»
09:26 Общество Ветеран ФК «Спартак» Алексей Парамонов скончался в Москве на 94-м году жизни
09:04 В России В Роскомнадзоре рассказали, на какие сайты чаще всего жалуются россияне
08:48 Город (Москва и область) Аквариум с рыбами-роботами появился на ВДНХ
07:29 Город (Москва и область) Тематические карты «Тройка» выпустят в Москве ко Дню города
07:24 Город (Москва и область) К системе «Проход и питание» в Москве подключили более 4 тысяч школ и детских садов
07:16 Город (Москва и область) В Москве прикрепиться к стоматологической поликлинике теперь можно в режиме онлайн
18:54 Город (Москва и область) Журнал Time включил парк «Зарядье» в список лучших мест мира
16:29 Город (Москва и область) Бесплатные автобусы запустят 25 августа на время закрытия участка желтой ветки метро
15:33 Город (Москва и область) Собянин обсудил с экспертами транспортные вопросы
15:11 Город (Москва и область) Более 3,5 тысячи обращений по вопросам реновации поступило от москвичей с начала года