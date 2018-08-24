24 августа. Mossovetinfo.ru – Россияне стали в два раза чаще жаловаться на содержимое интернет-страниц, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.



Россияне жалуются на сайты с рекламой азартных игр, сайты, через которые распространяют наркотики, а также на страницы, пропагандирующие суицид и насилие. Также поступают жалобы на сайты, которые занимаются онлайн-торговлей алкоголем. С начала года в Роскомнадзор поступило более 237 тысяч обращений на подобные сайты с противоправной информацией. За аналогичный период прошлого года подобных сообщений поступило 119 тысяч.



Рост числа обращений с жалобами на противоправную информацию в интернете в Роскомнадзоре связывают с повышением правовой активности россиян, а также с ростом активности различных общественных движений.