В Роспотребнадзоре зарегистрировали тест-систему для выявления британского штамма COVID-19

15 февраля. Mossovetinfo.ru – НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест-систему, которая выявляет “британский” штамм коронавируса, сообщается на офциальном сайте ведомства.



Сообщается, что тест-система выявляет именно мутантный «британский» штамм коронавируса, клинические испытания показали высокую точность тест-системы.



При этом, использованная технология позволяет создавать тестовые системы для выявления любых других мутаций коронавируса, а также других инфекционных заболеваний, требующих массового тестирования.



В декабре 2020 года в Британии был выявлен мутировавший коронавирус. По словам британский властей, новый штамм коронавируса распространяется активнее и требует от населения более тщательного соблюдения карантинных мер.