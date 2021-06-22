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В России     25.06.2021 13:38

В России выявлен первый случай заражения штаммом COVID-19 «дельта плюс»

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Теги:  коронавирус  COVID-19  штаммы 

25 июня. Mossovetinfo.ru - В России впервые выявлен случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс», сообщает «Фонтанка» со ссылкой на замдиректора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарью Даниленко.

При этом, по мнению Даниленко, поскольку речь идет о единичном случае, значит скорее всего он является завозным.

Ранее Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что штамм «дельта» вдвое более заразен, чем изначальный коронавирус. В настоящее время случаи заражения этим штаммом выявлены в 85 странах.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  штаммы 

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