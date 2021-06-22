Другие материалы
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В России
25.06.2021, 13:38
В России выявлен первый случай заражения штаммом COVID-19 «дельта плюс»
25 июня. Mossovetinfo.ru - В России впервые выявлен случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс», сообщает «Фо...
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В России
24.06.2021, 14:16
С 1 августа все курорты Краснодарского края закроются для непривитых граждан
24 июня. Mossovetinfo.ru - С 1 июля для заселения в санатории, дома отдыха и гостиницы Краснодарского края необходим бу...
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В России
22.06.2021, 13:14
Около 2 миллионов россиян не получили накопительную часть пенсии в 2020 году
22 июня. Mossovetinfo.ru – В 2020 году почти 2,1 миллиона пенсионеров не обратились за причитающейся им накопительной ча...