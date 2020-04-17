17 апреля. Mossovetinfo.ru – Около 80% заразившихся коронавирусом в России – граждане моложе 60 лет, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.



Кроме того, 5% заболевших – дети и только 15% - лица старше 60 лет.



Попова отметила, что такие цифры свидетельствуют о том, что граждане старшего возраста в России в основном защищены.



На 17 апреля в России зарегистрировано 32 008 случаев коронавируса в 85 регионах. Вылечились 2590 человек, умерли - 273.