20 марта. Mossovetinfo.ru – Более 700 пациентов с коронавирусом в России находятся в тяжелом состоянии, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«У нас создан специальный федеральный консультативный центр, все тяжелые пациенты ставятся на учет. <...> Таких пациентов уже более 700 на сегодняшний день, это те, которые наблюдаются и, соответственно, требуют повышенного внимания в реанимациях», - рассказал глава Минздрава.
При этом Мурашко отметил, что меры самоизоляции и разобщения людей дают эффект и в Москве сократилось поступление в больницы тяжелых пациентов с коронавирусом.
Ранее о том, что в Москве стабилизировалась ситуация с количеством заболевших коронавирусом в тяжелой форме сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В России на 20 апреля зафиксирован 47121 случай заражения коронавирусом во всех 85 регионах. Вылечился 3446 человек, скончались – 405 человек.
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