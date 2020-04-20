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В России     20.04.2020 17:50

В России более 700 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

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Теги:  коронавирус  Минздрав 

20 марта. Mossovetinfo.ru – Более 700 пациентов с коронавирусом в России находятся в тяжелом состоянии, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«У нас создан специальный федеральный консультативный центр, все тяжелые пациенты ставятся на учет. <...> Таких пациентов уже более 700 на сегодняшний день, это те, которые наблюдаются и, соответственно, требуют повышенного внимания в реанимациях», - рассказал глава Минздрава.

При этом Мурашко отметил, что меры самоизоляции и разобщения людей дают эффект и в Москве сократилось поступление в больницы тяжелых пациентов с коронавирусом.

Ранее о том, что в Москве стабилизировалась ситуация с количеством заболевших коронавирусом в тяжелой форме сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В России на 20 апреля зафиксирован 47121 случай заражения коронавирусом во всех 85 регионах. Вылечился 3446 человек, скончались – 405 человек.


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Теги: 
коронавирус  Минздрав 

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