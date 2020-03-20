20 марта. Mossovetinfo.ru – В настоящее время в России проходят испытания сразу шесть вакцин от коронавируса, сообщил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом премьер-министр Михаил Мишустин.
По словам Мишустина, вакцины были разработаны российскими специалистами в кратчайшие сроки – за два месяца. Разработка вакцин шла круглосуточно, использовались уже имеющиеся разработки и самые новые, новейшие биотехнологии.
Премьер-министр выразил надежду, что в ближайшее время будет подтверждена безопасность и эффективность этих разработок, и их можно будет применять для профилактики и контроля заболевания.
О начале испытаний вакцины против коронавируса Роспотребнадзор сообщил в пятницу, 20 марта.
16:02 В России В России испытывают сразу шесть вакцин от коронавируса - Мишустин
15:10 В России Главврач больницы в Коммунарке рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса в России
14:15 Город (Москва и область) Памятник маршалу Георгию Жукову, который убрали с Манежной площади, отреставрируют
13:27 В России Утвержден бюллетень для голосования по изменениям в Конституцию
13:12 В России Роскомнадзор потребовал удалить недостоверную информацию о короновирусе из СМИ и соцсетей
07:40 В России В России начались испытания вакцины против коронавируса
21:26 Власть Путин: голосование по конституции состоится, только если ситуация позволит проводить подобные мероприятия
17:13 Город (Москва и область) В Москве временно запрещены массовые мероприятия численностью более 50 человек
17:01 Происшествия В Москве зафиксировано еще 20 случаев заражения коронавирусом
16:18 В России Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 63