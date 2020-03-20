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В России     20.03.2020 16:02

В России испытывают сразу шесть вакцин от коронавируса - Мишустин

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Теги:  Михаил Мишустин  коронавирус  вакцина  разработки 

20 марта. Mossovetinfo.ru – В настоящее время в России проходят испытания сразу шесть вакцин от коронавируса, сообщил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам Мишустина, вакцины были разработаны российскими специалистами в кратчайшие сроки – за два месяца. Разработка вакцин шла круглосуточно, использовались уже имеющиеся разработки и самые новые, новейшие биотехнологии.

Премьер-министр выразил надежду, что в ближайшее время будет подтверждена безопасность и эффективность этих разработок, и их можно будет применять для профилактики и контроля заболевания.

О начале испытаний вакцины против коронавируса Роспотребнадзор сообщил в пятницу, 20 марта.


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Теги: 
Михаил Мишустин  коронавирус  вакцина  разработки 

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