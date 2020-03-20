20 марта. Mossovetinfo.ru – В настоящее время в России проходят испытания сразу шесть вакцин от коронавируса, сообщил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом премьер-министр Михаил Мишустин.



По словам Мишустина, вакцины были разработаны российскими специалистами в кратчайшие сроки – за два месяца. Разработка вакцин шла круглосуточно, использовались уже имеющиеся разработки и самые новые, новейшие биотехнологии.



Премьер-министр выразил надежду, что в ближайшее время будет подтверждена безопасность и эффективность этих разработок, и их можно будет применять для профилактики и контроля заболевания.



О начале испытаний вакцины против коронавируса Роспотребнадзор сообщил в пятницу, 20 марта.