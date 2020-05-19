19 мая. Mossovetinfo.ru – Плановая вакцинация в рамках национального календаря приостановлена в России из-за распространения коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.
«В связи с тем, что идет эпидемия коронавируса и идет достаточно большая нагрузка на иммунитет, то на этот период принято решение приостановить прививочный календарь», - заявил Гриднев.
По словам заминистра, вакцинация оказывает воздействие на иммунную систему человека, поэтому в такой ситуации воздействие на организм коронавируса может быть «проблематичным».
Гриденв также сообщил, что дальнейшие решения по календарю вакцинации будут принимать в зависимости от создания вакцины от коронавируса.
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