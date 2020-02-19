19 февраля. Mossovetinfo.ru – С 1 июля 2020 года в России меняется порядок получения пенсии на банковскую карту, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Пенсионный фонд России.



С указанной даты все социальные выплаты, в том числе и пенсии, будут перечисляться только на карты платежной системы «Мир».



Всем пенсионерам, которые открыли пенсионные счета после 1 июля 2017 года, банки обязаны были предоставить карты «Мир», тем же, кто получает пенсии на карты других платежных систем, необходимо до 1 июля получить карту «Мир». Планировалось, что банки будут приглашать сами приглашать пенсионеров для выдачи новых карт.



Если же пенсионер не получит карту «Мир» до 1 июля, начисленную пенсию банк будет возвращать обратно в ПФР и после этого получить деньги будет сложнее.



При этом, у пенсионеров по-прежнему есть выбор: получать деньги на банковскую карту или выбрать зачисление денег на счет по вкладу, либо доставку пенсии почтой.