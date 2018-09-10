10 сентября. Mossovetinfo.ru – В России могут создать специальные суды для рассмотрения дел в сфере соцсетей и цифрового права, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.



«В судебной системе ранее уже были выделены в отдельные направления арбитраж, суды в области торгового права. По мере развития цифрового права я допускаю и появление специализированных институций», - заявил Песков.



Песков также отметил, что рассмотрении уголовных дел за лайки и репосты в соцсетях существующая судебная система действует не очень эффективно, не хватает точности оценок. По мнению Пескова в каждом таком уголовном деле необходимо рассматривать последствия, где публикации вели к негативным последствиям, а где использовались лишь для того, чтобы получить лайк.



При этом, по мнению Пескова, создание подобных судов для рассмотрения дел в сфере соцсетей, не является делом ближайшего будущего.