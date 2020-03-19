19 марта. Mossovetinfo.ru – Российские власти рассматривают возможность усиления ограничительных мер в связи с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве страны.



Среди рассматриваемых мер: отмена или ограничение спортивных соревнований и массовых культурных мероприятий, дезинфекция зданий предприятий и ведомств, изменение режима работы, рекомендация работодателем перевода части сотрудников на удаленную работу. Всем россиянам могут также рекомендовать не выходить из дома при появлении симптомов ОРВИ и немедленно вызывать врача в этом случае.



По словам источника, в правительстве внимательно изучают ситуацию в других странах, таких как Китай, Италия, Франция, Испания, и наблюдают за тем, как развивается пандемия. В России самые серьезные ограничительные меры приняты в Москве, где зафиксировано наибольшее число заболевших, однако оценивается перспектива введения подобных ограничений на всю страну.



Отмечается, что некоторым гражданам ограничительные меры могут показаться избыточными, однако, по мнению специалистов, именно они наиболее эффективны в борьбе с распространением коронавируса.