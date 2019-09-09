9 сентября. Mossovetinfo.ru – Депутаты Госдумы предложили установить в России минимальную цену на табачные изделия, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Катасонова.



По словам Катасонова, планируется зафиксировать минимальную цену, которая будет зависеть от налоговой нагрузки и ежегодно автоматически пересчитываться.



Данное нововведение должно предотвратить ввоз в Россию контрабандной и контрафактной продукции, которая попадает в страну в основном из ближнего зарубежья. По данным Катасонова, в 2018 году объем подобной продукции в России достиг 80%, а бюджет потерял около 50 миллиардов рублей.



В настоящее время минимальная стоимость пачки сигарет составляет 75% от розничной стоимости, которую устанавливают сами производители с учетом выплачиваемого акциза. При этом для каждой марки сигарет цена определяется индивидуально.