5 ноября. Mossovetinfo.ru – В России могут ужесточить правила оборота оружия, соответствующий вопрос изучают в Госдуме, сообщают «Известия».



В настоящее время для приобретения гражданского нарезного оружия необходим пятилетний стаж гладкоствольного оружия. Однако производители предпринимают меры для обхода этой нормы закона. При производстве гладкоствольного оружия используется специальный метод сверловки ствола («сверловка Ланкастера»), который позволяет максимально приблизить характеристики гладкоствольного оружия к нарезному.



Таким образом, необходимый пятилетний стаж владения гладкоствольным оружием для покупки нарезного превратился в «юридическую фикцию».



Госдума заказала исследование, которое должно усовершенствовать законодательство об обращении оружия. В частности, речь может идти об ужесточении требований к владельцам гладкоствольного оружия.



В настоящее время на руках у россиян зарегистрировано 4,4 миллиона единиц гладкоствольного оружия и 969 807 единиц нарезного оружия.