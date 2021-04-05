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В России     05.04.2021 11:33

В России могут ввести дорожные знаки для борьбы с превышением скорости

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Теги:  дорожные знаки  организация движения 

5 апреля. Mossovetinfo.ru — На российских дорогах могут появится динамические дорожные знаки, информация на которых будет меняться, сообщает портал Autonews со ссылкой на разработчика проекта - компанию «Технологии распознавания».

При этом, новые электронные знаки будут объединены с комплексами видеофиксации, которые будут следить за выполнением требований знаков.

Новые системы предназначены для контроля скорости в сложных дорожных условиях. Ограничения скорости могут быть временно введены в случае гололедицы или плохой видимости.

Одна камера будет фиксировать номер автомобиля и его скоростной режим, также она будет фиксировать требования к скоростному режиму, отображаемые на электронном дорожном знаке. Вторая камера может быть расположена через 30-50 метров после электронного знака. Она будет фиксировать выполнил ли водитель требования о снижении скорости.

Информация на знаках будет меняться. Например, в обычное время знак может показывать, что разрешенная скорость на трассе 110 километров в час, однако в случае ухудшения видимости или в случае возникновения гололедицы на знаке может появится ограничение скорости до 90 или 70 километров в час.

В случае невыполнения требования знака, водителю будет оформлен штраф за превышение скорости.

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Карта места

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Теги: 
дорожные знаки  организация движения 

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