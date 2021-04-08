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В России     08.04.2021 12:27

В России могут ввести льготы на электроэнергию для малоимущих за счет богатых

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Теги:  электроэнергия  тарифы  малоимущие 

8 апреля. Mossovetinfo.ru — Власти обсуждают введение дополнительных льгот на оплату электроэнергии для малоимущих, сообщают «Известия» со ссылкой на протокол совещания комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика».

Дополнительные льготы на оплату электроэнергии могут быть введены для малоимущих граждан в случае перехода на экономически обоснованные тарифы на электроэнергию для населения. Льготы должны будут сократить объем перекрестного субсидирования (когда заниженные тарифы для населения дотируются бизнесом). При этом, для обеспеченных граждан тарифы на электроэнергию могут быть повышены.

В протоколе указано, что решение проблемы перекрестного субсидирования не найдено, при этом, ситуация усугубляется и требует скорейшего разрешения. В связи с этим при переходе к экономически обоснованным тарифам на электроэнергию для населения, необходимо вводить меры поддержки социально незащищенных слоев: введение повышенного тарифа для обеспеченных граждан и и субсидирование тарифа для малоимущих.

В настоящее время тарифы на электроэнергию для граждан субсидируются государством, ежегодное подорожание устанавливается примерно на уровне инфляции. Затраты энергетиков, которые превышают повышение тарифов, компенсируются за счет повышения стоимости электроэнергии для бизнеса. В результате перекрестное субсидирование бизнесом достигло 239 миллиардов рублей в год.

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Теги: 
электроэнергия  тарифы  малоимущие 

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