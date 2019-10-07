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В России     08.10.2019 09:33

В России могут запретить производить крафтовое пиво - СМИ

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Теги:  пиво  производство  Росстандарт  ЕАЭС 

8 октября. Mossovetinfo.ru – Производство крафтового пива в России может закончится в 2021 году сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

С 2021 года вступает в силу новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции. Положения регламента не предусматривают производство крафтового пива и будут обязательны к исполнению на территории России. В связи с этим деятельность компаний, производящих крафтовое пиво, будет приостановлена.

Кроме того, согласно новому регламенту пивом будет считаться только напиток, содержащий 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов. Крафтовое пиво производится по самой различной рецептуре, на которую даже невозможно выработать единый ГОСТ. В связи с этим различные сорта такого пива могут быть отнесены к контрафакту.


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Теги: 
пиво  производство  Росстандарт  ЕАЭС 

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