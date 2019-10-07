8 октября. Mossovetinfo.ru – Производство крафтового пива в России может закончится в 2021 году сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.



С 2021 года вступает в силу новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции. Положения регламента не предусматривают производство крафтового пива и будут обязательны к исполнению на территории России. В связи с этим деятельность компаний, производящих крафтовое пиво, будет приостановлена.



Кроме того, согласно новому регламенту пивом будет считаться только напиток, содержащий 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов. Крафтовое пиво производится по самой различной рецептуре, на которую даже невозможно выработать единый ГОСТ. В связи с этим различные сорта такого пива могут быть отнесены к контрафакту.