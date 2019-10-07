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В России
08.10.2019, 10:43
С 2020 года туалеты на железнодорожных вокзалах станут бесплатными
8 октября. Mossovetinfo.ru – С января 2020 года туалеты на железнодорожных вокзалах дальнего следования станут бесплатными, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дирекции железнодорожных ...
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В России
08.10.2019, 09:33
В России могут запретить производить крафтовое пиво - СМИ
8 октября. Mossovetinfo.ru – Производство крафтового пива в России может закончится в 2021 году сообщает RT со ссылкой на Росстандарт. С 2021 года вступает в силу новый регламент Евразийского...
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В России
07.10.2019, 08:51
В ПДД добавят электросамокаты, гироскутеры и моноколеса
7 октября. Mossovetinfo.ru – В правилах дорожного движение появится новый термин: «средства индивидуальной мобильности», под которым будут понимать электросамокаты, моноколеса и гироскутеры, сообща...