30 мая. Mossovetinfo.ru – Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), заявив о двукратном росте цен на проезд в плацкартных вагонах в летний период, сообщают «Известия».



В письме, отправленном организацией на имя главы ФАС Игоря Артемьева, сообщается, что рост цен на проезд в плацкартных вагонах в июне-июле составил от 60 до 100%. Самый заметный рост цен отмечен на направлениях Москва – Калининград, Москва – Адлер и Новосибирск Томск. При этом по закону в период с 14 июня до 1 сентября повышать тарифы допускается не более чем на 20%.



В свою очередь, в Федеральной пассажирской компании (дочерняя структура РЖД), сообщили, что приведенные общественниками данные некорректны. В частности, сравнивались билеты, проданные по акции с большой скидкой (до 40%) со стоимостью полного тарифа, или билеты с отправлением в будний день с билетами с отправлением в выходные. В компании также заявили, что не применяют динамическую систему ценообразования, изменяющую стоимость билетов в зависимости от спроса.



В ФАС сообщили, что получили письмо Общероссийского объединения пассажиров, в настоящее время оно изучается. Если будет доказан существенный рост на проезд в плацкартных вагонах, Федеральной пассажирской компании грозит серьезный штраф.