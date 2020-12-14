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В России     14.12.2020 10:53

В России на три месяца могут заморозить цены на сахар и растительное масло - СМИ

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Теги:  цены  продукты  рост цен  меры 

14 декабря. Mossovetinfo.ru - Цены на сахар и растительное масло в России могут заморозить на три месяца, сообщают «Известия» со ссылкой на источники, принимающие участие в совещаниях по стабилизации цен.

По данным издания с 1 января 2021 года по 1 апреля закупочные и розничные цены могут быть заморожены на уровне 95 рублей за литр подсолнечного масла при закупке у производителя и на уровне 110 рублей за литр на полке магазина.

Цены на сахар предлагается зафиксировать на уровне 36 рублей за килограмм при закупке и на уровне 45 рублей за килограмм в магазинах.

Закрепить цены планируется в формате соглашения между компаниями.

В среду, 9 декабря, в ходе совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин отметил, что у правительства есть все необходимые инструменты, чтобы сдержать рост цен, которые необходимо своевременно применять и потребовал составить список конкретных мер по борьбе с ростом цен и назвать сроки, в которые эти меры должны быть приняты.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 10 декабря поручил к утру понедельника, 14 декабря, подготовить нормативно-правовые акты по нормализации цен на продукты.


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Теги: 
цены  продукты  рост цен  меры 

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