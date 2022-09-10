В России начал работу Национальный центр развития искусственного интеллекта

10 сентября, Mossovetinfo.ru - При Правительстве России начал работу Национальный центр развития искусственного интеллекта, р станет одним из инструментов реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллект, сообщил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко. Информация размещена на сайте Правительства РФ.



Перед центром поставлен широкий круг аналитических, практических, экспертных и координационных задач в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпрограммы «Цифровая экономика».