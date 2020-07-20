20 июля. Mossovetinfo.ru – С 20 июля в России вступило в силу постановление правительства о программе господдержки по переводу автомобилей на газомоторное топливо.
Об увеличении государственного субсидирования физических лиц и малого бизнеса по переводу автотранспорта с бензина на газ стало известно в июне. В конце июня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.
Теперь государство будет оплачивать 60% расходов по переводу автомобиля на газомоторное топливо. Еще 30% затрат будет покрывать дочерняя компания «Газпрома», которая является основным поставщиком газа для автомобилей в стране – «Газпром. Газомоторное топливо».
Таким образом, владельцам автомобилей останется оплатить лишь 10% стоимости переоборудования автомобиля с бензина на газ.
По мнению министра энергетики Александра Новака, перевод автомобилей на газ, позволит автовладельцам на 60-65% снизить расходы на топливо. По расчетам, такой переход позволит автовладельцам за три года сэкономить 4-5 миллиардов рублей, снизить стоимость транспортных услуг, а также загрузить работой предприятия автосервиса, которые будут устанавливать оборудование для использования газа.
Поездка на газомоторном топливе обходится примерно втрое дешевле поездки на бензине или дизельном топливе. По имеющимся расчетам, переоборудование автомобиля на использование газа окупится после 10-15 тысяч километров пробега.
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