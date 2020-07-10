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В России     10.07.2020 10:12

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

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Теги:  коронавирус  вакцина  испытания 

10 июля. Mossovetinfo.ru – В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны.

Испытания проводятся совместно медиками Минобороны и специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Испытания вакцины начались 18 июня. Планируется, что добровольцы первой группы 15 июля уже будут выписаны из медучреждения и вернуться к местам дислокации. Все участники испытаний чувствуют себя хорошо, жалоб на самочувствие нет, не отмечено отрицательной реакции на вакцину. При этом, данные исследований свидетельствуют, что у добровольцев формируется иммунитет к коронавирусу.

В начале июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью. Глава Минздрава Михаил Мурашко в свою очередь заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, а также сообщил, что в России продолжаются разработки разных вариантов вакцины от коронавируса. 17 разработок признаны перспективными, над ними ведется углубленная работа.


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Теги: 
коронавирус  вакцина  испытания 

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