2 ноября. Mossovetinfo.ru – В связи с празднованием Дня народного единства, предстоящая рабочая неделя в России будет укороченной.



День народного единства отмечается в среду, 4 ноября. В связи с этим, первая рабочая неделя ноября будет четырехдневной. Рабочими будут понедельник и вторник, 2 и 3 ноября, а также четверг и пятница, 5 и 6 ноября.



В связи с тем, что 3 ноября является предпраздничным днем, продолжительность рабочего дня во вторник будет сокращена на 1 час.