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В России     02.11.2020 10:06

В России началась укороченная рабочая неделя

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Теги:  праздники  День народного единства  рабочая неделя 

2 ноября. Mossovetinfo.ru – В связи с празднованием Дня народного единства, предстоящая рабочая неделя в России будет укороченной.

День народного единства отмечается в среду, 4 ноября. В связи с этим, первая рабочая неделя ноября будет четырехдневной. Рабочими будут понедельник и вторник, 2 и 3 ноября, а также четверг и пятница, 5 и 6 ноября.

В связи с тем, что 3 ноября является предпраздничным днем, продолжительность рабочего дня во вторник будет сокращена на 1 час.


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Теги: 
праздники  День народного единства  рабочая неделя 

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