1 июня. Mossovetinfo.ru – Первые семьи в России начали получать пособия на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, 1 июня будут перечислены пособия по заявлениям, поступившим до 25 мая. В течение дня планируется перевести пособия для 14,6 миллиона детей, в общей сложности 145,7 миллиарда рублей.
В общей сложности выплаты охватят 19,7 миллиона детей, на эти цели из бюджета выделено 197,2 миллиарда рублей.
О своем решении ввести дополнительные выплаты семьям с детьми в условиях распространения коронавируса президент России Владимир Путин объявил в ходе обращения к россиянам в 11 мая.
Для оформления выплаты Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустило специальный онлайн-сервис.
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