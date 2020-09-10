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В России     10.09.2020 19:24

В России необходимо поднять минимальный возраст продажи алкоголя - Минздрав

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Теги:  Минздрав  продажа алкоголя  возраст 

10 сентября. Mossovetinfo.ru - Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заявил о необходимости поднять минимальный возраст продажи алкоголя, сообщает РИА Новости.

По словам Салагая, чем раньше человек начинает употреблять алкоголь, тем выше риск злоупотребления алкоголем в будущем. Также существует прямая связь между количеством потребленного алкоголя и риском смерти.

Таким образом, повышение минимального возраста продажи алкоголя является способом защиты молодежи.


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Теги: 
Минздрав  продажа алкоголя  возраст 

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