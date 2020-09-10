10 сентября. Mossovetinfo.ru - Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заявил о необходимости поднять минимальный возраст продажи алкоголя, сообщает РИА Новости.



По словам Салагая, чем раньше человек начинает употреблять алкоголь, тем выше риск злоупотребления алкоголем в будущем. Также существует прямая связь между количеством потребленного алкоголя и риском смерти.



Таким образом, повышение минимального возраста продажи алкоголя является способом защиты молодежи.