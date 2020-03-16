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В России     16.03.2020 13:49

В России нет повода вводить режим чрезвычайной ситуации - Песков

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Теги:  чрезвычайная ситуация  режим  Дмитрий Песков 

16 марта. Mossovetinfo.ru – В России нет повода вводить режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, пока нет никакого повода для введения режима ЧС, у властей страны не было таких идей, подобные решения не принимались.


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Теги: 
чрезвычайная ситуация  режим  Дмитрий Песков 

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