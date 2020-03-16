16 марта. Mossovetinfo.ru – В России нет повода вводить режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



По словам Пескова, пока нет никакого повода для введения режима ЧС, у властей страны не было таких идей, подобные решения не принимались.