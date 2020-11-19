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В России     20.11.2020 11:18

В России обновлен рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом — более 24 000

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Теги:  коронавирус  статистика  COVID-19  пандемия коронавируса 

20 ноября. Mossovetinfo.ru – В России вновь обновлен рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает оперативный штаб.

Впервые за все время пандемии в России за сутки коронавирусом заразилось больше 24 тысяч человек, было выявлено 24 318 заражений. Предыдущий рекорд был установлен днем ранее, когда за сутки было выявлено 23 610 новых случаев заражения.

Кроме того, за сутки в России от коронавируса вылечились 24 758 пациентов из числа заразившихся ранее, 461 человек скончался.

Рекорд по количеству новых случаев коронавируса за сутки был обновлен и в Москве - выявлено 6 902 новых случая заражения.


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Карта места

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Теги: 
коронавирус  статистика  COVID-19  пандемия коронавируса 

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