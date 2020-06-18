18 июня. Mossovetinfo.ru – В результате заражения коронавирусом в России скончались 489 медиков, заявила на Всероссийской онлайн-конференции «Безопасность медицинских работников. Проблемы, анализ и решения», глава Росздравнадзора Алла Самойлова.



«То есть почти 500 человек наших с вами коллег мы, к сожалению, потеряли», - сказала Самойлова.



Также глава Росздравнадзора отметила, что эпидемия коронавируса пока еще не закончилась, в России отмечено более полумиллиона случаев заражения коронавирусом, более 7,5 тысячи человек на сегодняшний день скончались.