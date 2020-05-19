19 мая. Mossovetinfo.ru – В результате заражения коронавирусной инфекций в России скончались 2 837 человека, сообщает оперативный штаб.



На 19 мая в России зафиксирован 299 941 случай заболевания во всех регионах страны. От коронавируса вылечились 76 130 человек.