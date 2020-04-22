22 апреля. Mossovetinfo.ru – В России отмечается прирост не только больных коронавирусом, но и больных пневмонией, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространение коронавируса.
«У нас есть прирост и пневмонийных больных, которые не только по данным лабораторных исследований, но и по клиническим данным, по данным КТ тоже идет рост», - сказал мэр Москвы.
Собянин также отметил, что по сравнению с Европой или США в России идет более плавный прирост зараженных коронавирусом, однако этот прирост есть, ежедневно количество заболевших вырастает на несколько тысяч человек.
В связи с этим мэр Москвы предложил увеличить минимальный объем коечного фонда для больных коронавирусом в регионах, отметив, что данный шаг является подстраховкой, подготовкой к развитию ситуации по худшим сценариям.
На 22 апреля в России зафиксировано 57 999 случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах. Вылечились 4420 человек, скончались – 513 человек.
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