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В России     22.04.2020 18:50

В России отмечен прирост не только больных коронавирусом, но и больных пневмонией - Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  коронавирус  пневмония  коечный фонд 

22 апреля. Mossovetinfo.ru – В России отмечается прирост не только больных коронавирусом, но и больных пневмонией, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространение коронавируса.

«У нас есть прирост и пневмонийных больных, которые не только по данным лабораторных исследований, но и по клиническим данным, по данным КТ тоже идет рост», - сказал мэр Москвы.

Собянин также отметил, что по сравнению с Европой или США в России идет более плавный прирост зараженных коронавирусом, однако этот прирост есть, ежедневно количество заболевших вырастает на несколько тысяч человек.

В связи с этим мэр Москвы предложил увеличить минимальный объем коечного фонда для больных коронавирусом в регионах, отметив, что данный шаг является подстраховкой, подготовкой к развитию ситуации по худшим сценариям.

На 22 апреля в России зафиксировано 57 999 случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах. Вылечились 4420 человек, скончались – 513 человек.


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Теги: 
Сергей Собянин  коронавирус  пневмония  коечный фонд 

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