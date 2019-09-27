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В России     27.09.2019 10:33

В России отмечен резкий рост звонков клиентам банков с мошеннической подменой номеров

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Теги:  ЦБ РФ  банки  мошенничество 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – В России отмечается резкий рост звонков клиентам банков с мошеннической подменой телефонных номеров, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центробанка и телефонных операторов.

В период июня-августа 2019 года ЦБ РФ направил операторам связи информацию о более чем 2,5 тысячи телефонных номеров, с которых осуществлялись звонки банковским клиентам. В 198 случаях была выявлена подмена номеров (номера не принадлежали банкам), в 218 случаях номера были заблокированы, в 59 случаях были введены ограничения на использование финансовых сервисов.

При этом телефонные операторы утверждают, что Центробанк выявляет лишь небольшую часть случаев подмены номеров. Так, в компании «Мегафон» рассказали, что в июне-августе получили от ЦБ и банков сообщения о 2269 номеров, которые, предположительно, использовались мошенниками. 900 номеров было заблокировано. При этом от ЦБ РФ поступила информация только о 97 номерах из всего списка.

Кроме того, статистика не показывает количество звонков с мошеннической подменой номеров. Неизвестно, какое количество звонков было совершено со 198 подмененных номеров, представленных в списке Центробанка.


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Теги: 
ЦБ РФ  банки  мошенничество 

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