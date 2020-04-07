7 апреля. Mossovetinfo.ru – В России под медицинским наблюдением из-за коронавируса находится 185 тысяч человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



В общей сложности в России было проведено уже более 795 тысячи тестов на коронавирус. По данным на 6 апреля в стране выявлено 6343 случая заражения коронавирусной инфекцией.