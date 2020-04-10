10 апреля, Mossovetinfo.ru – Под медицинским наблюдением из-за коронавируса в России остается 162 тысячи человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



Также сообщается, что в России уже проведено 1,09 миллиона тестов на коронавирус.



На 9 апреля в России было выявлено 10 131 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.