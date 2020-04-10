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В России     10.04.2020 09:47

В России под медицинским наблюдением остается 162 тысячи человек - Роспотребнадзор

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Теги:  коронавирус  Роспотребнадзор  медицинское наблюдение  тестирование 

10 апреля, Mossovetinfo.ru – Под медицинским наблюдением из-за коронавируса в России остается 162 тысячи человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Также сообщается, что в России уже проведено 1,09 миллиона тестов на коронавирус.

На 9 апреля в России было выявлено 10 131 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.



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Теги: 
коронавирус  Роспотребнадзор  медицинское наблюдение  тестирование 

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