20 декабря. Mossovetinfo.ru – Нештрафуемый порог превышения скорости в России понизят с 20 до 10 километров в час, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова.
По итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения, Акимов заявил, что «и точность показаний приборов в автомобиле, и точность работы камер абсолютно точно позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителей за превышение скоростного порога».
Акимов также отметил, что ни в одной цивилизованной стране мира нет такого большого нештрафуемого порога превышения скорости. Также, по мнению вице-премьера, необходимо уходить от ситуаций, когда водители интуитивно добавляют к разрешенному порогу скорости 20 километров в час, считая, что это нарушение не наказывается штрафом.
При этом, точная дата нововведений пока неизвестна, по словам Акимова, он рассчитывает, что необходимые изменения в законодательство будут внесены в течение следующего года. Также Акимов отметил, что понижение нештрафуемого порога превышения скорости будет вводиться постепенно, в режиме создания пилотных зон. В частности, предлагается дать право самостоятельно понизить нештрафуемый порог превышения скорости городам федерального значения, городам-миллионникам, столицам субъектов федерации, и, возможно, городским поселениям.
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