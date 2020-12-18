18 декабря. Mossovetinfo.ru - В структуре МВД появится подразделение киберполиции, соответствующее решение уже принял министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МВД Игоря Зубова.
Зубов отметил, что несмотря на принятое решение, создание новой структуры займет длительное время, так как требует «и денег, и техники, и изменения квалификации сотрудников».
Зубов также отметил, что при сохранении общего уровня преступности в России, отмечается резкий рост преступности в киберсреде. Такой рост обусловлен с одной стороны ростом общей цифровизации жизни, а с другой стороны тем, что в условиях пандемии, находясь на самоизоляции люди получили больше времени на то, чтобы черпать в интернете самые разные знания, в том числе криминальные, и возможность, чтобы попробовать применить их на практике.
13:36 В России В России появится киберполиция
12:58 Общество В центре Гамалеи рассказали о «лайт-вакцине» от коронавируса
12:01 В России Центробанк перенес срок обязательного зачисления пенсий на карту «Мир»
11:06 В России Оперштаб сообщил новые данные по коронавирусу
10:26 В мире Только три страны, с которыми у России есть авиасообщение, соответствуют критериям по COVID-19
11:29 Город (Москва и область) С 21 декабря записаться на вакцинацию в Москве смогут работники СМИ, промышленности и транспорта
23:59 Общество В Москве от коронавируса за все время пандемии скончались более 10 000 человек
17:19 В мире Новое расследование об отравлении Навального может привести к санкциям со стороны США
08:02 В мире 14 декабря коллегия выборщиков США назовет президента страны
13:14 Город (Москва и область) Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной
17:52 Власть Правительство не намерено распространять льготную ипотеку на вторичное жилье