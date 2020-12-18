18 декабря. Mossovetinfo.ru - В структуре МВД появится подразделение киберполиции, соответствующее решение уже принял министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МВД Игоря Зубова.



Зубов отметил, что несмотря на принятое решение, создание новой структуры займет длительное время, так как требует «и денег, и техники, и изменения квалификации сотрудников».



Зубов также отметил, что при сохранении общего уровня преступности в России, отмечается резкий рост преступности в киберсреде. Такой рост обусловлен с одной стороны ростом общей цифровизации жизни, а с другой стороны тем, что в условиях пандемии, находясь на самоизоляции люди получили больше времени на то, чтобы черпать в интернете самые разные знания, в том числе криминальные, и возможность, чтобы попробовать применить их на практике.