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В России     09.10.2020 01:52

В России примут закон, расширяющий использование биометрии для оплаты

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Теги:  Госдума  законы  биометрия  Единая биометрическая система  торговля  оплата 

9 октября. Mossovetinfo.ru - До конца 2020 года в России примут закон, расширяющий возможности использования биометрии для оплаты, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Принятие закона расширит сферы применения биометрии и уточнит требования к безопасности данных клиентов. После принятия закона банки смогут вводить в промышленную эксплуатацию возможность оплаты по биометрии в магазинах и кафе.

В настоящее время ВТБ уже запустил пилотный проект по оплате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) в супермаркетах сети «Лента». Кроме того, Ростелеком вместе с производителями вендинговых автоматов также тестирует возможность оплаты покупок с помощью ЕБС.

Новый сервис будет удобен покупателям, которые пользуются кассами самообслуживания, а также в случае, если покупатель забыл дома банковскую карту, или у него разрядился телефон.


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Теги: 
Госдума  законы  биометрия  Единая биометрическая система  торговля  оплата 

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