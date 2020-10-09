9 октября. Mossovetinfo.ru - До конца 2020 года в России примут закон, расширяющий возможности использования биометрии для оплаты, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Принятие закона расширит сферы применения биометрии и уточнит требования к безопасности данных клиентов. После принятия закона банки смогут вводить в промышленную эксплуатацию возможность оплаты по биометрии в магазинах и кафе.
В настоящее время ВТБ уже запустил пилотный проект по оплате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) в супермаркетах сети «Лента». Кроме того, Ростелеком вместе с производителями вендинговых автоматов также тестирует возможность оплаты покупок с помощью ЕБС.
Новый сервис будет удобен покупателям, которые пользуются кассами самообслуживания, а также в случае, если покупатель забыл дома банковскую карту, или у него разрядился телефон.
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