9 октября. Mossovetinfo.ru - До конца 2020 года в России примут закон, расширяющий возможности использования биометрии для оплаты, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.



Принятие закона расширит сферы применения биометрии и уточнит требования к безопасности данных клиентов. После принятия закона банки смогут вводить в промышленную эксплуатацию возможность оплаты по биометрии в магазинах и кафе.



В настоящее время ВТБ уже запустил пилотный проект по оплате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) в супермаркетах сети «Лента». Кроме того, Ростелеком вместе с производителями вендинговых автоматов также тестирует возможность оплаты покупок с помощью ЕБС.



Новый сервис будет удобен покупателям, которые пользуются кассами самообслуживания, а также в случае, если покупатель забыл дома банковскую карту, или у него разрядился телефон.