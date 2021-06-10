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В России     10.06.2021 11:46

В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

10 июня. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в России выявлено 11 699 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Это максимальное число новых случаев заболевания с 23 февраля, когда за сутки было зафиксировано 11 749 случаев заражения коронавирусом.

Также за сутки в России от коронавируса вылечились 10 096 человек. Скончались в результате заболевания 383 человека.

В Москве впервые с середины января было выявлено более 5 тысяч случаев заболевания за сутки.

Днем ранее в России впервые было выявлено максимальное число случаев заболевания коронавирусом с 6 марта - за сутки заболели 10 407 человек. Рост заболеваемости в России продолжается.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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