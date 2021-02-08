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В России     08.02.2021 17:16

В России произведено около 8,6 миллиона доз вакцин от коронавируса

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Теги:  вакцинация  вакцина  COVID-19  коронавирус  производство 

8 февраля. Mossovetinfo.ru – В России произведено 8,62 миллиона доз вакцин от коронавируса, для населения доступны 5,5 миллиона доз, сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.

«Это, в основном, вакцина "Спутник V" и небольшие объемы вакцины "ЭпиВакКорона"», - приводит слова Голиковой «Интерфакс».

По словам вице-премьера, разница в количестве произведенных и доступных для населения доз обусловлена необходимостью контроля качества произведенных вакцин, а также проблемами логистики.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. В настоящее время россиянам доступна прививка вакциной «Спутник V», разработанной НИЦ имени Гамалеи, однако в ближайшее время станут доступны и другие российские вакцины.

С 1 февраля записаться на вакцинацию от коронавируса россияне могут через портал госуслуг.

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Теги: 
вакцинация  вакцина  COVID-19  коронавирус  производство 

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