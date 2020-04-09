9 апреля. Mossovetinfo.ru – Более 1 миллиона тестов на коронавирус уже провели в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Под медицинским наблюдением остается 171 тысяча человек.
На 8 марта в России было зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.
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