28 апреля. Mossovetinfo.ru – В России проведено уже более 3,1 миллиона тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



Только за последние сутки было проведено 119 тысяч тестов.



Под медицинским наблюдением из-за подозрения в заражении коронавирусной инфекцией находится 192 тысячи человек.