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В России     28.04.2020 09:59

В России проведено более 3,1 миллиона тестов на коронавирус

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Теги:  Роспотребнадзор  коронавирус  тестирование  статистика 

28 апреля. Mossovetinfo.ru – В России проведено уже более 3,1 миллиона тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Только за последние сутки было проведено 119 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения в заражении коронавирусной инфекцией находится 192 тысячи человек.


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Теги: 
Роспотребнадзор  коронавирус  тестирование  статистика 

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