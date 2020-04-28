28 апреля. Mossovetinfo.ru – В России проведено уже более 3,1 миллиона тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Только за последние сутки было проведено 119 тысяч тестов.
Под медицинским наблюдением из-за подозрения в заражении коронавирусной инфекцией находится 192 тысячи человек.
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